Takvimler 5 Temmuz 1993’ü gösterdiğinde Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük sivil katliamlarından birini yaşadı. Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne gelen terör örgütü PKK mensupları, köy halkını kurşuna dizerek ve yakarak katletti. Olayda 33 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Köy meydanında kurşuna dizdiler

Korkunç olay, 5 Temmuz akşamı yaşandı. Köyü basan terör örgütü mensupları, önce kadınları köy girişindeki Kuru Dere’de topladı. Ardından evleri yağmalayıp değerli eşyaları aldıktan sonra ateşe verdi.

Teröristler, karşı koymaya çalışan 5 kişiyi yakılan evlerde ateşe vererek öldürdü. Bununla da kalmayarak, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında topladılar. Bir süre örgüt propagandası yaptıktan sonra da kurşuna dizdiler.

Teröristler bütün köyü yaktı

Kadın ve çocukların gözleri önünde gerçekleştirilen katliamda, 200’e yakın ev, köyün çeşmeleri, kültür evi, cami ve ilkokulu teröristler tarafından yakıldı.

Katliamdan yaralı kurtulanlar, köylerine döndüklerinde gördüklerine inanamadı. Çünkü köy tamamen harap olmuştu. Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçleri yüzlerce boş kovan buldu.

Aradan 26 yıl geçse de Başbağlar Katilamı’nın acısı hiç dinmedi. Katliamdan sağ kurtulanların hafızasında o kara gece, ilk günkü tazeliğiyle yaşıyor.

Başbağlar köyünde saldırının ardından şehitler için anıtlar yapıldı. Olayda katledilenlerin eşyalarının da sergilendiği bir müze oluşturuldu. Başbağlar Katliamı’nda hayatını kaybedenler her yıl, 5 Temmuz’da anılıyor.

Kaynak: TRT Haber