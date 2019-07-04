Artvin'de yaşanan olay, saat 19.00 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkisinde meydana geldi.

Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık tuz bulutu içerisinde kaldı. Tozun dağılmasının ardından kaya parçaları, tünelin çıkışını kapattı ve karayoluna da savruldu.

Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.

3 ay önce de heyelan yaşandı

Kopmuş Tünel mevkisinde 3 ay önce meydana gelen heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.

Kaynak: DHA