Başakşehir'de zincerleme kaza: 3 kişi yaralandı

Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Y.F.D. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuştan kaymaya başladı. Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpan kamyonet daha sonra karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Devrilen kamyonetin içerisinde mahsur kalan şoför, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken 10 araçta hasar oluştu.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.