Açık 35.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.07.2025 16:14

Başakşehir'de zincerleme kaza: 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet 9 araca çarparak devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.

Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde Y.F.D. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yokuştan kaymaya başladı. Cadde üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 5 araca çarpan kamyonet daha sonra karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca daha çarpıp devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Devrilen kamyonetin içerisinde mahsur kalan şoför, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 1’i hamile 3 kişi ambulanslarla hastaneye götürülürken 10 araçta hasar oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Danıştay, İzmir'deki atık tesisinin kapatılmasını isteyen mahalleliyi haklı buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Ordu fırın fasulyesi kavurması tescillendi
18:23
Japonya, Çin'in uçaklarına yakın uçuş yapmasından dolayı endişeli
18:11
YÖK'ün Akademik Tez Programı'na 119 üniversiteden başvuru
18:09
Adıyaman Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
17:54
Kürşad Zorlu: Ankara Türk Dünyası’nın bağımsızlık ve mücadele şiarının sembolü
17:50
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 57 bin 762 oldu
Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor
Gaziantep'te sıcak hava etkili oluyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ