Bartın'da, 3 gün önce yol kenarında hareketsiz yatan köpekleri gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın üzerine bölgeye çağrılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanları alarak veteriner kontrolünden geçirdi.

Araç Saltukova Belediyesi'ne kayıtlı çıktı

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen Kızılelma Jandarma Komutanlığı ekipleri, köpeklerin plakası Zonguldak'ın Saltukova Belediyesi'ne kayıtlı bir araçla bırakıldığını belirledi.

Ekiplerce Saltukova Belediyesi yetkililerinin bilgilendirilmesinin ardından köpekler bölgeden alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezai ve adli işlemlerin uygulanması için dosyanın Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.