Kastamonu'da denetimlerde bulunan Vali Avni Çakır, esnafı kolonya, dezenfektan, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Çakır, 10'dan fazla ekibin kent merkezindeki iş yerleri ve sanayi kuruluşlarını denetlediğini söyledi.

Maske konusunda önemli yol kat edildiğini vurgulayan Çakır, "Bu süreçte çağrılarımız, uygulanan cezalar ve sizlerin de değerli katkıları ile maske konusunda ilimiz çok ciddi aşamaya geldi. Sokakta maske takmayan vatandaşımız kalmadı gibi oldu. Bununla ilgili son iki haftadır yoğun bir ceza uygulamasına gittik. Ceza uygulaması olmadan bu işin çözülmesini istiyoruz ama malesef bazen ceza kaçınılmaz oluyor" dedi.

Sigara yasağı denetimleri

Sigara yasağıyla ilgili denetimlerin sürdüğünü belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Sigara ile ilgili yasaklama kararını salı günü aldık. Duyuru işlemlerimizi yaptık, anonslarımızı tekrar ediyoruz. Dün itibariyle 4 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. Bu konuda çok kararlıyız. Almış olduğumuz kararlara uymayan vatandaşlara cezayı tavizsiz bir şekilde uygulayacağız."

Yurtlarda izalosyan devam ediyor

Cezaların tahsil edileceğine dikkat çeken Avni Çakır, "Cezaların tahsili konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Tahsil işlemlerine başlayacağız. Bu süreçte vatandaşımızın, esnafımızın farkındalığını artırması noktasında çabalarımız sürüyor. Bunun olumlu katkılarını görmeye başladık. Vaka artışlarımız bir önceki haftaya göre nispeten kontrol altına alındı gibi ama anlamlı bir iniş başlamadı. Önümüzdeki haftalarda anlamlı inişler bekliyoruz. Şu anki rakamlar bizim kriz seviyesinde olduğumuz rakamlardır" dedi.

Yurtlarda izolasyonun devam ettiğini anlatan Çakır, bu hafta uygulamaya konulan izolasyon kurallarına uymayanların yurtlarda zorunlu ikamete tutulması kuralı kapsamında şu ana kadar 18 vatandaşın KYK yurtlarında izolasyona alındığını kaydetti.