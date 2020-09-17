Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile

yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında tartışma çıktı.



Darbedilen Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai Paracıkoğlu ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Ünlü şarkıcı bugün avukatıyla birlikte adliyeye gitti.

Tutuklama talebi

Halil Sezai'nin, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal"

ve "tehdit" suçlarından ifadesi alındı.

Paracıkoğlu, "silahla kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılık: Basit tıbbı müdahale raporu nedeniyle serbest bırakılmıştı

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Mağdur Meriç hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine Paracıkoğlu'nun ve diğer şüphelilerin serbest bırakıldığı belirtildi.

"Görüntüler ortaya çıkınca soruşturma genişletildi"

Devam eden araştırmalar kapsamında dün kamuoyuna yansıyan ve

sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği ve şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla kasten yaralama, hakaret, konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit" suçlarından ifadesi alınmak üzere ek talimat verildiği vurgulandı.

Paracıkoğlu'nun "silahla yaralama ve silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

"İşlemler titizlikle sürdürülmektedir"

Açıklamada "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Yeni görüntüler yayınlandı

Bu arada olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Paracıkoğlu'nun yaşlı adamı ittiği ve üzerine yürüdüğü anlar yer aldı.