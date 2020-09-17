"Trakya'nın incisi" Saros Körfezi'nde Sıfır Atık Projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, körfezde çeşitli mevkilerde dalış noktalarının olduğunu belirterek, sahillerdeki atıkların toplanması amacıyla Sıfır Atık Mavi hareketi başlatacaklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Helvacıoğlu, özellikle İbrice Limanı mevkisi ve Erikli sahilinde çalışma yapacaklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Doğamızı korumak zorundayız. Saros Körfezi 70 kilometrelik büyük bir alan. Erikli ve Yayla sahillerimizde bu çalışmayı dalgıçlarımızla gerçekleştirdikten sonra Valiliğimizin koordinasyonunda Enez ve diğer sahil şeritlerinde de uygulanabilir. Saros Körfezi'nin tutkunu dalgıçlarımıza gelecek hafta çağrıda bulunacağız. Körfezimizi denizlerimizi hayalet ağlar ile diğer deniz çöplerinden arındıracağız."

[Fotoğraf: AA]

"Kamyonlarca çöp topladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sıfır atık konusunda çevreye duyarlı örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Hep birlikte çevreyi korumamız gerekiyor. İlçemizde 2020 başından itibaren 670 ton 810 kilo kağıt, 39 ton 390 kilo plastik ve 730 kilo metal atığı geri dönüşüme kazandırdık. Toplam 710 ton 930 kilo atığı geri dönüşüme kazandırmış olduk. Bu çalışmalarımıza Saros Körfezimizi de ekleyeceğiz. Günübirlik tatil için körfezimizi ziyaret edenlerden rica ediyoruz. Bu sezon kamyonlarca çöp topladık. Lütfen çöpleri doğaya atmayın" dedi.