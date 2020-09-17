Haber Giriş: Kaynak: AA
"Antakya tuzlu yoğurdu" tescillendi
[Fotoğraf: AA]
UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay'da, "Antakya tuzlu yoğurdu" coğrafi işaret alınarak tescillendi.
Antakya Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kentin ürünlerinin tescilinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, künefe, sürk çökeleği, küflü sürk çökeleği, kağıt kebabının ardından tuzlu yoğurdun da tescillendiği kaydedildi.
Etiketler: UNESCO Antakya tuzlu yoğurdu tescil coğrafi işaretSon Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Son Haberler
- 15:05
- 15:11
- 15:02
- 14:57
- 14:56
Sıradaki Haber
Kastamonu'da sokakta sigara yasağına uymayanlara ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz