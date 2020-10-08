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Bartın'da otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük istikametine giden Mehmet Tekol yönetimindeki otomobil, Büyükkıran mevkisindeki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Muhammet Özgün'ün kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücüyle Aynur Özdemir, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı sürücüler ile Özdemir, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bartın Bartın Devlet HastanesiSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 22:50
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