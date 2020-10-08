Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

"Kısa Bir Hatırlatma" notuyla bir miting görüntüsü paylaştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değil Türkiye Cumhuriyeti'ne husumettir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı itham etti. Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, başka ülke liderleri önünde eğiliyor" sözlerine Erdoğan miting görüntüsü ile cevap verdi.

Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8S — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020

"Erdoğan ülkenin eğilmeyen başıdır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Recep Tayyip Erdoğan, dik duruşuyla milletimizin ferasetinin temsilcisi, ülkemizin eğilmeyen başıdır." sözleriyle tepki gösterdi. Oktay mesajında milletimizin köklü tarihinde eğilmenin olmadığını belirtti, " Erdoğan milletine yaslanır ve yalnızca Allah'ın huzurunda eğilir " dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değil, Türkiye karşıtı siyaset"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, "Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Kılıçdaroğlu’nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, o görüntünün videosunu paylaştı. "Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de yalan siyasetine başvurdu" dedi. CHP'nin kara propaganda yaptığını belirtti.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü;

"CHP'nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir. CHP, 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propaganda yöntemleri bunlar.

Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur.Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumaktadır. İçeride Kılıçdaroğlu'nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımız dimdik ayaktadır."