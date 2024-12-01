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Türkiye
AA 01.12.2024 05:56

Bartın'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç hayatın kaybetti

Bartın’da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu yaşları 21 ile 23 arasında değişen 5 genç hayatını kaybetti.

Bartın'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 genç hayatın kaybetti

Alınan bilgiye göre, Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkisinde bir kamyon ile otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Berkan Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş, Özgür Çomak Koray Uğuz ve Murat Can Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı

Kazada yara almayan kamyon şoförü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayı haber alarak Bartın Devlet Hastanesi morgu önüne gelen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirdi.

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Bartın İtfaiye Polis Trafik Kazası
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