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Türkiye
İHA 01.12.2024 02:11

İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı

Başakşehir'de rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıkan İETT otobüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı

İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı

İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki hafriyat kamyonuna çarpt.

Kaza, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

İETT otobüsü rampadan aşağı indiği sırada kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Daha sonra kaldırıma savrulan otobüs yol kenarındaki ağaçlık alana girerek durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs içerisinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı

Yaralanan şoför olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otobüsü ve hafriyat kamyonunu bulunduğu yerden kaldırmak üzere ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

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