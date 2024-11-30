Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarında asılı kaldı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Aysema D, otomobini park etmek için manevra yaparken fren yerine gaza bastı, araç kontrolden çıkıp bina önündeki beton korkuluklara çarparak bahçe duvarında asılı kaldı.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren apartman sakinleri, otomobilin yanına inip, sürücüyü araçtan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.