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Türkiye
AA 30.11.2024 20:34

Güngören'de çöken binaya ilişkin soruşturma: 2 şüpheli tutuklandı

Güngören'de bir binadaki kısmi çökmeye ilişkin gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı.

Güngören'de çöken binaya ilişkin soruşturma: 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilirken kısmen çöken binada iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güngören'de çöken binaya ilişkin soruşturma: 2 şüpheli tutuklandı

Çalışma kapsamında yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan 3 katlı binada yaşanan kısmi çökme sonucu iki işçi enkaz altında kalmıştı.

Güngören'de çöken binaya ilişkin soruşturma: 2 şüpheli tutuklandı

Ekipler tarafından kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırılmış ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

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