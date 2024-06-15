Bartın'da fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi

Şiddetli yağış ve fırtına Bartın'da da etkili oldu. Barın merkezde yağış ve fırtına nedeniyle araç sürücüler zor anlar yaşadı. Rüzgar nedeniyle araçlar güçlükle seyir ederken, şiddetli yağış nedeniyle ise de görüş mesafesi ise 1-2 metreye kadar düştü.

Bartın-Karabük yolu Ulupınar mevkiinde ise yol kenarında bulunan bir ağaca yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ikiye ayrılan ağaç ve dalları ise karayoluna devrildi.

[Fotoğraf: İHA]

O anlarda yolun boş olması nedeniyle faciadan dönüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışman ardından ağaç ve dalları kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kuvvetli rüzgar Kurucaşile ilçesinde de etkili oldu, kaymakamlık binası önündeki trafo patladı. Kısa süreli alevlerin çıktığı trafodaki yangın kendiliğinden söndü.