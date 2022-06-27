Bartın'da 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.

Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.

Kentte metrekareye 600 kilograma yakın yağış düştü

Bazı ilçe ve köylere saat 12.00 itibarıyla düşen yağış oranları şöyle:

"Amasra'ya 24,2 kilogram, Kurucaşile'ye 29 kilogram, İlyasgeçidi'ne 28,2 kilogram, kent merkezine 80 kilogram, Arıt beldesine 102,1 kilogram, Hasankadı köyüne 109,6 kilogram, Kozcağız beldesine 74,7 kilogram, Ulus'a 59,6 kilogram, Ceyüpler köyüne 56,1 kilogram, Çubukeli köyüne ise 20,7 kilogram."

Kent merkezi ve ilçelerin tamamına toplamda 600 kilograma yakın yağış düştü.