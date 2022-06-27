Bartın geneline metrekareye 600 kilogram yağış düştü: Caddeler göle döndü
Kent merkezi ve ilçelerin toplamına 600 kilograma yakın yağış düşen Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum katlarını su bastı, araçlar yolda güçlükle ilerledi. Kentteki hasarın boyutu dron ile görüntülendi.
Bartın'da 3 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Orduyeri Mahallesi'nde kapanan yol, iş makineleriyle açıldı.
Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgallar temizlenerek biriken sular tahliye ediliyor.
Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin zemin ve giriş katlarını da su bastı.
Kentte metrekareye 600 kilograma yakın yağış düştü
Bazı ilçe ve köylere saat 12.00 itibarıyla düşen yağış oranları şöyle:
"Amasra'ya 24,2 kilogram, Kurucaşile'ye 29 kilogram, İlyasgeçidi'ne 28,2 kilogram, kent merkezine 80 kilogram, Arıt beldesine 102,1 kilogram, Hasankadı köyüne 109,6 kilogram, Kozcağız beldesine 74,7 kilogram, Ulus'a 59,6 kilogram, Ceyüpler köyüne 56,1 kilogram, Çubukeli köyüne ise 20,7 kilogram."
Kent merkezi ve ilçelerin tamamına toplamda 600 kilograma yakın yağış düştü.
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