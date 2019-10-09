Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, saat 16.00'da başladı. Operasyon saatinde bölgede tüm iletişim sistemleri durdu.

Terör örgütünün bölgede yaptığı tuzaklamalara yönelik KORAL'ın devreye sokulduğu belirtiliyor.

KORAL Elektronik Harp Sistemi nedir?

KORAL, askeri araçlara entegre edilen ve geniş frekans bandında görev yapabilen bir radar sistemi. Milli ve yerli sistem KORAL, radarları kör etmek, iletişimi kesmek ve diğer bilgisayarlı sistemleri işlevinden uzaklaştırmak için geliştirildi.

Her biri 8X8 askeri taktik araç üzerine entegre edilmiş 1 adet Radar Elektronik Destek Sistemi ve 4 adet Radar Elektronik Taarruz Sisteminden oluşuyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Nasıl işliyor?

KORAL, hedefi çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Hangi bantta yayın yapıldığını bulduktan sonra, o banttaki elektronik taarruz aracına gereken bilgileri aktarıyor. Elektronik taarruz aracı tarafından hedef işlevini yapamayacak hale getiriliyor.

Özellikleri neler?

KORAL'ın özelliklerinden bazıları şunlar:

- Yüksek sistem tepki hızı

- Kayıt ve analiz alt yapısı

- Aynı anda çoklu hedefe taarruz

- Geniş frekans ve yön kapsaması

- Yüksek doğrulukla hedef yönü bulma

- Yüksek parametre ölçüm doğruluğu

- Çoklu hedef karıştırma ve aldatma tekniği

Kaynak: TRT Haber, ASELSAN, DHA