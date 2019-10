Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi, Türkiye'nin uluslararası hukuk gereğince Suriye'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın dayanaklarından biri. Madde, üye ülkelere silahlı saldırıya hedef olması durumunda meşru savunma hakkı tanıyor.

BM'nin kurucu anlaşması niteliğindeki maddenin girişinde, şu ifadeler yer alıyor:

"Bu Antlaşma'nın (BM Şartı'nın) hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

"Harekatımız terörle mücadeleye ilişkin kararlar gereğince icra ediliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Harekatımız uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra ediliyor" ifadesini kullanmıştı.

This operation is being carried out in accordance with international law, Article 51 of the UN Charter and UN Security Council Resolutions on fight against terrorism. #OperationPeaceSpring