Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bankamatikten para çekerken otomobil çarptı
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşan otomobilin, bankamatikten para çeken bir kişiye çarpma anı mobese kameralarına yansıdı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (MOBESE) kameralarıyla kaydedildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntüde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu önündeki bankamatikten para çeken bir kişiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin çarpma anı yer aldı.
Etiketler: Burdur
Son Haberler
- 11:29
- 11:26
- 11:23
- 11:22
- 11:26
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den çığ ve toz taşınımı uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz