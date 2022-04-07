Olay, Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın içine çöktü.

Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattaki duvar parçaları da yan tarafta bulunan otoparktaki otomobilin üzerine düştü.

Otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Çevresi güvenlik bariyerleri ile kapatılan binada belediye ekipleri sabah saatlerinde çalışma başlattı.