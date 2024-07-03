Bankadan çıkan esnafın bir milyon TL'sini gasp etti

Olay, dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'ndeki GATEM Toptancılar Sitesi’nde meydana geldi. İş yerinde fıstık alım satım işi yapan İbrahim Tiken, ağabeyi Ramazan Tiken ile birlikte bankaya girip 2 torba içerisinde 3 milyon TL para çekti.

İbrahim Tiken poşetler içerisindeki paralarla birlikte aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan kar maskeli kişi, aracın kilitli kapısını zorlayarak Tiken'den kapıyı açmasını istedi. Şüpheli bir el ateş edince İbrahim Tiken kendisini araçtan dışarı attı.

Şüpheli, aracın ön koltuğunda bulunan para dolu 2 poşeti almak için hamle yaptı. Ancak bu sırada poşetlerden biri yırtıldı. Şüpheli, sağlam poşeti alarak motosikletle uzaklaştı. Şüphelinin tabancasından çıkan kurşun ise İbrahim Tiken'in oturduğu koltuğa isabet etti.

İbrahim Tiken’in şikayeti üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi arıyor.

"Hırsızların bulunmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz"

Şüphelinin bir an önce yakalanmasını ve zararının giderilmesini isteyen Tiken, şunları söyledi:

"Gaziantep Toptancılar Sitesi’nin bulunduğu yerden bankalara para çekmek için geldik. Aracımız yolun karşısında olduğu için ağabeyim aracı çevir gel dedi. 3 milyon TL parayı iki poşete birine 1 diğerine 2 milyon TL şeklinde yerleştirip arabayı bıraktım önce. Çıkarken sağıma soluma baktım, kimse yoktu. Dönüp direksiyon tarafından arabaya biner binmez direkt kilide basıp arabayı kilitledim.

Arabayı çalıştırmadan birisi aracın sağ tarafından kapıya yüklenip aç kapıyı diye bağırdığını duydum. Direkt bir el ateş etti. Cam kırıldı. O sırada arabayı çalıştırmak için kontağı çevirdim, bu defa ikinci kez ateş açtı. Bu defa ben kendimi kapıyı açıp canımı kurtarmak için dışarı atlamak durumunda kaldım. İki poşet paranın birini aldı, diğerini almaya çalışırken poşet yırtıldı o arabanın içinde kaldı. Poşeti alıp motorla kaçtı. Hırsız kar maskeliydi. Toplamda 1 milyon TL param çalındı. Antep fıstığı işi yapıyorum onun için ödemelerimiz vardı, bankadan para çekmiştik. Sıktığı kurşun da oturduğum koltuğa denk geldi.

Toptancılar sitesinin bulunduğu yerdeki bankalar önünde bu olaylar hep oluyor. Hırsızlık yapanlar o mevkide insanları gözlemliyorlar. Bundan birkaç ay önce aynı noktada bir esnafın 1 milyon 750 bin TL çaldılar. Hırsızların bulunmasını ve gerekli cezayı almalarını istiyoruz."