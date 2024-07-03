Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar önce düşecek sonra yeniden yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, ülke genelinde yüksek hava sıcaklıklarının devam ettiğini söyledi.

Yavuz, "Cuma günü bir miktar azalmasına rağmen yine de hafta boyu 7 gün boyunca yüksek hava sıcaklıkları ülke genelinde etkili olacak. Bununla birlikte bugünden itibaren yurdumuzun batı kesimlerinde bir yağış başlamasını beklemekteyiz ki dün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda yağışlar vardı. Bu yağışların bugün de devam etmesini bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü, sağanak yağışlarının etkili olacağını bekliyoruz. Batı bölgelerimizde de yeni gelen sistemin, hafif yağışların, mevzi sağanak yağışların görülmesini bekliyoruz, Trakya'da, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde. Bugün yine İç Ege'de, göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzey batısında, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek" dedi.

Yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek

Yavuz, hava sıcaklıklarının yine oldukça yüksek olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

"Başkent Ankara'da 36 derece civarında, İstanbul'da 34 derece civarında. Perşembe günü biraz daha bu sistem etkisini göstermeye başlıyor. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda gök gürültülü ve sağanak etkili olacak. Cuma günü kuzey iç bölgelerde, Cumartesi günü ise kuzey doğu bölgelerde etkisini göstermesini bekliyoruz. Bu yağışların özellikle Cumartesi'den itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli şekilde görülmesini bekliyoruz. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerindeki vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Cuma günü yağışla birlikte hava sıcaklıkları özellikle İç ve Batı bölgelerde 2 ila 3 derece azalıyor."

Toz taşınımı bekleniyor

Yavuz, Ankara'da hava sıcaklığının 36 derece seviyesinde olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Hava sıcaklığı perşembe günü 34 dereceye, cuma günü ise 28 dereceye düşecek; fakat hafta sonu tekrar artmasını bekliyoruz. 1 günlük bir serinleme akabinde tekrardan 30 derecenin üzerinde sıcaklıkların görülmesini beklemekteyiz, ülke genelinde. Yurdumuzun batı kesimlerinde çarşamba ve perşembe günü güneyli rüzgarların etkili olmasını bekliyoruz. Perşembe günü için batı bölgelerde hafif bir toz taşınımı görülme ihtimali var. Fazla olmamakla birlikte yine havada hafif bulanıklık görebiliriz. Yer yer hafiften çamur gibi yağışların yağma ihtimali var. Fakat etkili bir toz taşınımı beklemiyoruz."

"Orman yangınları olma ihtimali var"

Özellikle batı bölgelerde bugün ve Perşembe günü için kuvvetli rüzgarların olacağını vurgulayan Yavuz, "Yüksek sıcaklıklar 2 günde etkisini sürdürüyor. Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın ormanlık alana girmemelerini tavsiye ediyoruz. Orman yangınları olma ihtimali var. Ciğerlerimiz yanıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genel itibarıyla baktığımızda yüksek hava sıcaklığı ülke genelinde etkili. Ormanlarımıza dikkat etmemizi tavsiye ediyoruz" dedi.