Malatya'da depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği

"Hayal Dükkanı" isimli oyun ilk olarak Malatya Yeşilyurt Kuyuönü Umutkent ve İtfaiye konteyner kentlerde sahnelendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, deprem sonrası depremzede çocukları psikolojik olarak desteklemek istediklerini söyledi.

Oba,"Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yardımcı olmayı hedefledik" dedi.

Oyun Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçıları tarafından sahneleniyor.

Manasevleri ve Teknokent konteyner kentlerde sahnelenecek olan oyun son olarak, yarın da Malet 1 ve 2 konteyner kentlerde "perde" diyecek.