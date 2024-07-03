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Güncel
AA 03.07.2024 12:04

Kayseri'de geleneksel doğa kampı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin düzenlediği kamp hafta sonu Sarımsaklı Barajı'nda doğaseverlerle buluşuyor.

Kayseri'de geleneksel doğa kampı başlıyor
[Fotograf: İHA]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin ilk defa 2018 yılında başlattığı doğa kampları bu yıl da devam ediyor.

Sarımsaklı Barajı'nda yapılacak ve yaz boyu devam edecek doğa kampı 6 Temmuz Cumartesi günü başlayacak.

"Doğa Seni Çağırıyor" sloganı ile yaz dönemlerinde vatandaşlara doğa ve kamp imkanı tanıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal etkinlik, spor, yarışma, müzik ve piknik gibi pek çok farklı etkinliği kamp alanında vatandaşlara sağlayarak doğa ile iç içe unutulmaz bir fırsat sunuyor.

Kayseri'de geleneksel doğa kampı başlıyor

Kamp ücreti 0-6 yaş kategorisi ücretsiz olurken, 7-13 yaş için 500 lira, 14 yaş ve üzeri için ise 600 lira olarak belirlendi.

Kamp süresince ulaşım, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, çadırlar ve uyku tulumu Spor AŞ tarafından temin ediliyor.

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