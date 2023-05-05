Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmada Bandırma ve Erdek ilçelerinde 6 şüphelinin terör örgütü propaganda yaptığı tespit edildi.
Eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı
Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.