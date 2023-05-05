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Türkiye
DHA 05.05.2023 00:31

Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı

Balıkesir’de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli operasyonla yakalandı.

Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapılan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yürütülen araştırmada Bandırma ve Erdek ilçelerinde 6 şüphelinin terör örgütü propaganda yaptığı tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

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Balıkesir PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü
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