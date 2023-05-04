Az Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.05.2023 21:24

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Savaştepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araçlarına operasyon düzenledi.

Araçlara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Evlere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Ekipler, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, av tüfeği, şarjör ve 29 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Balıkesir Uyuşturucu
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı: 8 yaralı
00:43
Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı
00:32
Çin'den ABD'ye mesaj: Ekonomik baskı ve kısıtlamalar kalkınmamızı durduramaz
00:51
EPDK'nın ücretsiz doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi
00:21
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
00:19
UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ