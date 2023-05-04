Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Savaştepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araçlarına operasyon düzenledi.

Araçlara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Evlere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

Ekipler, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, av tüfeği, şarjör ve 29 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.