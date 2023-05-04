Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Savaştepe ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araçlarına operasyon düzenledi.
Araçlara yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Evlere yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Ekipler, Altıeylül ve Burhaniye ilçelerinde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheliyi yakaladı.
Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, av tüfeği, şarjör ve 29 adet fişek bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.