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Türkiye
DHA 04.05.2023 19:04

Köpeğini kediye saldırtan şüpheliye 'hayvan hakları kitabı' okuma cezası

Vezneciler Metro Durağı'nın sembolü olan 'Patates' isimli kediye, pitbull cinsi köpeğini saldırtarak ölmesine neden olan çocuk şüpheli 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Köpeğini kediye saldırtan şüpheliye 'hayvan hakları kitabı' okuma cezası
[Fotograf: DHA]

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, Ş.A.'ya 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu bir kitabı okumasına karar verdi.

İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ş.A. katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı da katıldı. Duruşmada söz verilen Hayvan Hakları ve Etiği Derneği avukatı, “Hiçbir köpeğin doğuştan ırkı ne olursa olsun, kendiliğinden saldırgan davranışlarda bulunacağı konusunda hiçbir bilimsel görüş yoktur. Dosyada 2 mağdur hayvan olduğu görüşünü destekleyen bir karar talep ediyoruz. Suça sürüklenen çocuğun köpeğin saldırgan olduğu yönündeki beyanlarının dikkate alınmamasını talep ederiz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Ş.A.'nın Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 'bir ev hayvanını öldürme' suçundan 1 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Ş.A.'nın yaşının küçük olmasından dolayı cezada indirim uygulanarak 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca cezada takdiri indirim uygulayarak Ş.A.'nın 6 ay 20 gün hapisle cezalandırılması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kitap okuma cezası

Mahkeme, suça sürüklenen çocuk Ş.A.'nın 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulması ve 6 ay süre ile her ay hayvan hakları, hayvanların korunması ve sevilmesi konulu denetimli serbestliğin verdiği bir kitabı okumasına karar verildi.

İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocuk Ş.A. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yaş küçüklüğü de dikkate alınarak 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

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