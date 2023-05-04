Az Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 04.05.2023 18:22

Trabzon'da belediye otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı

Trabzon'da belediye otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Trabzon'da belediye otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı
[Fotograf: AA]

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı. 

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Fadime Akgün, Azra Akgün, Yusuf Değirmenci  ve Ayşe Zengin olduğu belirlendi.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada ise kazada yaralı sayısının 37'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kazada, toplam 22 ambulans, 3 UMKE timi ile toplam 78 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş olup 37 kişi yaralanmıştır. Halen hastanelerimizde 37 kişinin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, kaza sonrası yaralıların aileleri ve yakınları, kentteki hastanelere akın ederek, kan verdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan yaralılara ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karaismailoğlu kaza ile ilgili sosyal medya hesabından da yayınladığı mesajında, "Trabzonumuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" dedi.

ETİKETLER
Trabzon Trafik Kazası
Sıradaki Haber
İyi Parti'nin şehit cenazesinden görüntüler kullandığı kampanya filmine erişim engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı: 8 yaralı
00:43
Bandırma ve Erdek'te terör operasyonu: 5 gözaltı
00:32
Çin'den ABD'ye mesaj: Ekonomik baskı ve kısıtlamalar kalkınmamızı durduramaz
00:51
EPDK'nın ücretsiz doğal gaz tüketimi kararı yürürlüğe girdi
00:21
Belçika'da terör saldırısı planladıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı
00:19
UNICEF: Sudan'da çatışmanın başlangıcından bu yana 190 çocuk öldürüldü
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı
FOTO FOKUS
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
Şehit Aybüke Yalçın petrol sahası açıldı: Hedef günlük 100 bin varil
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ