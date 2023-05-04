Trabzon'da belediye otobüsü devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralı

Akçaabat ilçesine bağlı Dörtyol mevkisinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait otobüs şarampole yuvarlandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybedenlerin Fadime Akgün, Azra Akgün, Yusuf Değirmenci ve Ayşe Zengin olduğu belirlendi.

Öte yandan Sağlık İl Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada ise kazada yaralı sayısının 37'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, "Kazada, toplam 22 ambulans, 3 UMKE timi ile toplam 78 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş olup 37 kişi yaralanmıştır. Halen hastanelerimizde 37 kişinin tedavisine devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, kaza sonrası yaralıların aileleri ve yakınları, kentteki hastanelere akın ederek, kan verdi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan yaralılara ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajı alamayıp yol kenarındaki evin duvarına çarparak devrilen büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünde yaralananları, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Karaismailoğlu kaza ile ilgili sosyal medya hesabından da yayınladığı mesajında, "Trabzonumuzun Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları Cennet olsun" dedi.