Bandırma Vapuru önünde İstiklal Marşı okundu
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da Bandırma Vapuru önünde İstiklal Marşı okundu.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere geldiği Samsun'da Milli Mücadele'nin 101. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kutlanıyor.
Bandırma Vapuru önündeki kutlamada saat 19.19'da saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Milli sporcuların da katıldığı etkinlikte keman sanatçısı Canan Anderson, Bandırma Vapuru önünde solo konser verdi.
Kutlamaya Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte vatandaşlar, 19.19'da balkon ve pencerelerinden ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
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