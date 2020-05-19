Haber Giriş: Kaynak: AA
Gemide çıkan yangın Kıyı Emniyeti tarafından söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da, kargo gemisinde çıkan yangın, Kıyı Emniyeti ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kartal Demir bölgesinde bulunan İbrahim Şimşek isimli kargo gemisinde yangın çıktığı ihbarını alan Kıyı Emniyeti ekipleri, olay yerine hareket etti.
Kısa sürede gemiye ulaşan ekipler, makine dairesi, güverte ve yaşam mahallinde çıkan yangına Kıyı Emniyeti 3 ve Kıyı Emniyeti 4 römorkörleri yangına müdahale etti. Römorkörlere botlar da eşlik etti.
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürürken, geminin demir alanında beklediği öğrenildi.
Etiketler: yangın söndürüldü kıyı emniyeti gemiSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 19:46
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