Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde bulunan eski belediye plajında dolaşan kişiler, kumluk bölgedeki hareketsiz köpek balığını fark ederek durumu Çanakkale Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından ölü köpek balığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

"Nesli tükenmekte olan altı solungaçlı köpek balığı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, kıyıya vuran balığın nesli tükenmekte olan altı solungaçlı köpek balığı olduğunu söyledi.

Balığın, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeyle koruma altında tutulan derin deniz balığı olarak bilindiğini ifade eden Tunçer, "Halk arasında bu balık boz cam göz olarak bilinen bir balık. Altı yarıklı canavar olarak tabir edilen balık hassas türler arasında bulunmakta ve boyları 5 metreye kadar ulaşmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Tunçer, balığın Çanakkale'de ilk kez görüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Balık büyük ölçüde zarar görmüş durumda. Karın bölgesinden yaralanmış. Benim tahminim bu zarar büyük tekneler tarafından verilmiş çünkü bizim küçük balıkçılarımız bundan korkarlar ve zarar vermezler. Bu balık kesinlikle insanlara saldırabilen bir balık değildir. Balık çok derin sularda yaşamaktadır."