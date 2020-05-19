Büyükçekmece ilçesindeki sinekler, özellikle 19 Mayıs, Dizdariye, Mimarsinan, Kamiloba, Pınartepe, Sinanoba mahallelerinde yaygın görülüyor. Son bir haftada Büyükçekmece Belediyesine açılan ihbar telefonlarının neredeyse tamamı bu konuda. Yeşil renkli bu sineklerden şikayetçi olanlar, kronomidlerin duvarın rengini kapattıklarını, perdelere yapıştıklarını anlattı.

Birçok kişi, sineklilerin arasından bile içeri giren sineklerin istilası nedeniyle sıcak havada pencere açamaz olmaktan yakındı. Genellikle Büyükçekmece Gölü çevresindeki sazlık alanlarda duran sineklerin, geceleri ışığa doğru gittiği belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

"İlaçlama ekipleri çalışmalarını artırdı"

İlçe sakinlerinin şikayetleri üzerine Büyükçekmece Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükçekmece Gölü tabanında oluşan kronomid türü sinek yoğunluğu Büyükçekmece'mizde bazı mahallelerde yoğun olarak görülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri, bölgemizde oluşan yoğunluk nedeni ile çalışmalarını artırmıştır" sözlerine yer verdi.

Ancak bu duyurunun altındaki yorumlarda, belediye yönetimi yeterince ve zamanında ilaçlama yapmamakla suçlandı.

[Fotoğraf: DHA]