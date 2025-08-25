Açık 22.8ºC Ankara
AA 25.08.2025 20:00

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya platformundan yangına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Susurluk ilçemiz Günaydın Mahallesi kırsalında başlayıp, ormanlık alana sirayet eden yangına 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 6 itfaiye aracı, 8 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 kepçe, 1 ambulans, 6 hizmet aracı ve 150 personel ile müdahale edilmektedir."

Balıkesir Orman Yangını
Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı
Kuraklık, Mada Adası'ndaki Yörüklerin yaşamını olumsuz etkiledi
İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine vatandaşlardan yoğun ilgi
