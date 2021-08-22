Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 00:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de yük treni otomobile çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde hemzemin geçidine giren otomobili tren biçti. Kazada otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybetti.
Durusunbey ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Kurtlar yol ayrımında, hemzemin geçidine kontrolsüz giren otomobile yük treni çarptı.
Otomobilde bulunan ismi tespit edilemeyen kadın olay yerinde, oğlu da 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Balıkesir Tren Kazası
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