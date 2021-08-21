Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'da evin tabanı çöktü: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya’nın Seydişehir ilçesinde tek katlı müstakil evin salonunun tabanı çöktü. Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Değirmenci Mahallesi’nde tek katlı müstakil bir evin salonunun tabanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Torunu Asaya Şendoğan ile salonda bulunan Gülcan Şendoğan, eşyalarla birlikte bodrum kata düşerek hafif şekilde yaralandı.
Evde bulunanların ihbarı üzerine çağırılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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