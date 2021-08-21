Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsten hayatını kaybeden hamile kadının bebeği hayata tutundu
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kocaeli'de 26 yaşındaki 7,5 aylık hamile kadın, koronavirüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sezaryen ile dünyaya getirilen bebek kuvözde hayata tutundu.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde üç haftadır tedavi gören 26 yaşındaki Elif Genç, yaşamını yitirdi.
Genç'in cenazesi Kandıra ilçesi Elmacık Mahallesindeki baba evine getirildi.
İkindi vakti, evlerinin önünde düzenlenen cenaze törenine Genç'in ailesi ve yakınları katıldı.
Genç'in cenazesi, namazın ardından Elmacık mezarlığına defnedildi.
Öte yandan Musa ve Elif Genç çiftinin sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin Aydın'da bir hastanenin yenidoğan bakım ünitesinde kuvözde yaşama tutunduğu öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Koronavirüs
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