Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik Harran ve Haliliye ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Son Haberler
- 20:32
- 20:33
- 20:11
- 20:00
- 19:50
Sıradaki Haber
Mersin'de bir sürücü yerde yatan köpeğin üzerinden geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz