Haber Giriş: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin-Yusufeli yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle Yusufeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın ardından heyelan meydana geldi.
Çağlayan köyü Ambarlı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Yusufeli karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolunun trafiğe kapanmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
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