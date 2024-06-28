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Türkiye
AA 28.06.2024 20:55

Balıkesir'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı

Balıkesir Valiliği, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan yangınların önlenmesi amacıyla biçerdöver, hasat ve balya bağlama işlerinin 2 Temmuz'a kadar günde 5 saatle kısıtlandığını açıkladı.

Balıkesir'de yangın tedbirleri kapsamında hasat saatleri kısıtlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde hububat hasadının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu yıl içinde meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal kaynaklı olduğu dile getirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım arazilerindeki yangın riskinin azaltılması amacıyla ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinelerine, samanın parçalanması amacıyla takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olabilen 'haşbay'ların sökülerek balya makinelerinin kullanılması, 2 Temmuz'a kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 29 Haziran-2 Temmuz'da sabah saat 06.00'da başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada vatandaşlara; anız yakılmaması, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanılmaması, yol kenarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti gibi maddelerin atılmaması uyarılarında bulunuldu.

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