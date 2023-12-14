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Türkiye
İHA 14.12.2023 15:12

Balıkesir'de tonlarca sahte gıda ürünü ele geçirildi

Balıkesir'in Havran ilçesinde ekipler 2 araç ve 9 adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda tonlarca sahte gıda ürünü ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Balıkesir'de tonlarca sahte gıda ürünü ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretme ve marka hakkına tecavüz suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Havran ilçesinde, kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretimi yaparak sahte internet sitelerinde ve pazarlarda markasız ve menşei belirsiz ürünler satarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheliye operasyon yapıldı.

2 araç ve 9 adreste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince müşterek operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 34 bin 537 litre sahte zeytinyağı, 10 bin 768 kilogram sahte bal, 1500 litre sahte nar ekşisi, 1058 kilogram sahte karadut özü, 634 kilogram sahte pekmez, 540 kilogram glikoz şurubu, 204 kilogram sahte kızılcık reçeli, 88 kilogram sahte tahin ve 4 litre kimyasal boya (Sudan-1) maddesi ele geçirildi.

Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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