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Türkiye
AA 14.12.2023 14:54

Kırklareli'nde iki ayda 609 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor. Polis ekipleri, iki ayda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 609 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 100 şüpheli de gözaltına alındı.

Kırklareli'nde iki ayda 609 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ekim ve kasım aylarında düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında 609 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 100 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 52'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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