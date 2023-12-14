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Türkiye
AA 14.12.2023 14:21

İzmir'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonlarında 70 gözaltı

İzmir'de etil alkol, sahte içki ve sigara kaçakçılarına yönelik 59 operasyonda yakalanan 70 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonlarında 70 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaklaşan yılbaşı öncesi etil alkol, sahte içki ve sigara kaçakçılarına yönelik 59 operasyon düzenledi.

İş yerleri ve depolarda yapılan aramalarda 41 bin 300 litre taklit etiketli etil alkol, 976 şişe sahte veya kaçak içki, 58 bin 154 adet içki yapımında kullanılan taklit etiket, bandrol ve boş şişeler, 6 milyon 534 bin 570 içi doldurulmuş makaron, 2 milyon 446 bin 800 boş makaron, 2 bin 772 paket gümrük kaçağı sigara, 5 bin 272 gümrük kaçağı puro, 183 kilogram nargile tütünü ve kıyılmış tütün, 3 sigara sarma makinası ve kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 70 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.​​​​​​​

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