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Türkiye
AA 14.12.2023 14:41

Şerafettin Elçi Havalimanı bir ayda 28 binden fazla yolcuyu ağırladı

Şırnak'ta 2013 yılından bu yana hizmet veren Şerafettin Elçi Havalimanı, kasım ayında 28 bin 655 yolcuyu ağırladı.

Şerafettin Elçi Havalimanı bir ayda 28 binden fazla yolcuyu ağırladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı kasım ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 655 oldu.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 486'ya ulaştı. Aynı ayda yük trafiği ise 269 ton oldu.

2023 yılının 11 ayı (Ocak, Kasım) döneminde ise yolcu trafiği 381 bin 570, uçak trafiği 5 bin 944, yük trafiği ise 3 bin 606 ton olarak gerçekleşti.

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Şırnak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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