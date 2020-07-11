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Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 10 gözaltı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.M, S.Y, İ.H.A, T.A, V.A, T.Ç, D.Ç, N.Ç, L.A. ve A.İ.S'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 7 tabanca ve bunlara ait 112 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu ile 4 bıçak ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: silah kaçakçılığı balıkesir av tüfeğiSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:28
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