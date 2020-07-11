İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.M, S.Y, İ.H.A, T.A, V.A, T.Ç, D.Ç, N.Ç, L.A. ve A.İ.S'nin silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, 7 tabanca ve bunlara ait 112 fişek, 5 ruhsatsız av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu ile 4 bıçak ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.