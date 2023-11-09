Balıkesir'de İkizcetepeler Barajı alarm veriyor

Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan yıllık 157 milyon metreküp kapasiteli baraj, Kille Çayı üzerinde sulama, içme suyu ve taşkınları önlemek amacıyla 1986-1991 yıllarında inşa edildi.

İl merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı barajın yapıldığı alandan geçen ve normalde su altında kalan eski Balıkesir-İzmir kara yolu, son dönemdeki mevsimsel kuraklık nedeniyle yaz aylarında görünür hale geliyor.

Bir yıl önce yüzde 18 olan barajın su seviyesinin bugünlerde yüzde 14'e kadar gerilemesiyle zeminde yer yer oluşan çatlaklar, toprağın üzerinde kalan kayıklar, geniş alanlar arasında ince ip gibi akan su, kuraklık alarmını gözler önüne serdi. Barajın son durumu, dronla görüntülendi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İzzet Günal, il genelinde yüzde 45 yüzeysel, yüzde 55 yer altı su kaynaklarının olduğunu söyledi.

Şu an için 4 ay yetecek suyun bulunduğunu belirten Günal, "Kış sezonuna giriyoruz fakat buna rağmen bizim yine de tedbirli olmamız gerekiyor. Bahçe sulamalarını daha dikkatli yapmalı, araçları hortumla değil kovayla yıkamalı, tıraş olurken bile çeşmeyi açık bırakmamalıyız." dedi.

Günal, eskiden büyüklerin su bol olduğu zamanlarda bile tasarruflu kullandığını vurguladı. Buna şimdi de ihtiyaç duyduklarını dile getiren Günal, "Bizim de vatandaş olarak biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Biz suyun bugününe sahip çıkarsak su da bizim ilerleyen günlerimize sahip çıkar. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel hava şartlarıyla yağışlar alarak barajımız eski seviyesine gelir." diye konuştu.

"En büyük problemimiz yer altı su kaynaklarımız"

İzzet Günal, Gönen ilçesindeki barajdan Bandırma ilçesinde içme, kullanma ve tarımsal sulamada yararlanıldığını söyledi.

Gönen Barajı'nın çabuk dolabilen bir yapıya sahip olduğunu anlatan Günal, şunları kaydetti:

"Orada da yaklaşık 4 aylık suyumuz var. Kazdağları güzel yağış aldı, yaz sezonunu iyi atlattık, o bölgedeki su kaynaklarımızda problemimiz yok. Bizim en büyük problemimiz yer altı su kaynaklarımız. Kuraklıkla beraber iklim değişikliğine bağlı olarak yer altı sularında ciddi çekilmeler var. Vatandaşlarımızın arazilerinde kendi arazilerinde su sorunu çözmek için kontrolsüzce sondaj kuyuları açıyor. Balıkesir genelinde önceden 50 ila 100 metrede çıkan sağlıklı su şimdi 150-300 metrelere kadar indi. O yüzden biz hem yerin altındaki hem de üstündeki su kaynaklarına sahip çıkmalıyız."

Günal, su kullanım kültürü açısından okullarda eğitimler vererek yeni neslin daha bilinçli yetişmesi için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.