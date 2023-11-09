Aldığı cipsi iade etmişti: İsrailliler çocukları öldürdüğü için almadım

Rize merkez Mermerdelen Mahallesi'nde küçük çocuk, cips alarak marketten ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen çocuk, cipsin İsrail malı olduğunu ve değiştirmek istediğini söyledi.

Markete giren Rizeli Mustafa Topuz, "Kusura bakmayın, İsrail malı olduğunu unuttum da. Değiştirebilir miyim?" dedi.

"İsrail çocukları öldürüyor"

"İsrailliler, çocukları öldürdüğü için onları almamayı tercih ettim" diyen küçük çocuk, Gazze'de yaşıtlarının katledilmesine, annesiz -babasız -kardeşsiz bırakılmasına duyarsız kalmadı.

Çocuğun hareketi karşısında duygulanan market sahibi de "İsrail malı olduğunu unuttuğunu ve bunu değiştirmek istediğini söyledi. Zaten etkilenmiştim yeteri kadar olaydan etkilendiğim için Mustafa’nın da öyle söylemesi daha fazla duygulandırdı beni. Hoşuma da gitti." dedi.

Boykot kampanyası büyüyor

İsrail menşeli ya da İsrail'in katliamına destek veren markaları boykot kampanyası büyüyor. Alışveriş listelerinden o ürünler tek tek çıkarılıyor.

İsrail menşeli ürünler için başlatılan boykot edilmesi için başlatılan çağrıya tüketiciler kayıtsız kalmadı. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan markaların yerini alternatif ürünler almaya başladı. Tüketici alternatif tercihini yerli üretimden yana kullandı.