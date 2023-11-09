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Türkiye
AA 09.11.2023 11:36

Panelvan, hastane personelinin olduğu servise çarptı: 8 yaralı

İstanbul Kağıthane'de servis aracı ile panelvan çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastanede tedavi altına alındı.

Panelvan, hastane personelinin olduğu servise çarptı: 8 yaralı

Yunus Emre Demir'in kullandığı panelvan, Talatpaşa Mahallesi Dersaadet Caddesi'nde yokuş çıkarken yağmurun da etkisiyle kaydı. Araç, karşı şeritten gelen Satı Öksüz'ün kullandığı içerisinde hastane personelinin bulunduğu servis minibüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs şoförünün de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan Mustafa Demirel itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay nedeniyle başka bir kaza yaşanmaması için caddede önlem aldı.

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