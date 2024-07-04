Balıkesir'de dün çıkan orman yangını kontrol altında

Kırsal Karahaliller Mahallesi'ndeki bir arazide dün çıkan ve ormanlık alana sirayet eden yangına 23 arazöz, 8 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 13 hizmet aracı, 4 uçak, 5 helikopter, 5 dozer, greyder ve diğer kurumlardan gelen araçlarla toplam 98 araç ve 230 personel müdahale ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Bugün sabah saatlerinde ilerlemesi durdurulan yangın, kontrol altına alındı.

Ekipler, hasar tespit ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangında fedakarca görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.