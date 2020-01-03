Türkiye
Balıkesir'de Bizans dönemine ait olduğu düşünülen sikkeler ele geçirildi03 Ocak 2020 Cuma 09:42 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 10:58
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Bizans dönemine ait değerlendirilen sikkeleri satmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı aldıkları şüpheli İ.D'ye yönelik operasyon düzenledi.
Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 137 sikkeyi satmaya çalışırken yakalanan İ.D. gözaltına alındı. Tarihi eser özelliği bulunan sikkelere de el konuldu.
Kaynak: AA
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