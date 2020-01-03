Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesindeki yol kontrol noktasında, Diyarbakır-Şanlıurfa istikametinde giden bir aracı sürücüsünün şüpheli hareketlerinden dolayı durdurdu.

Şahsın aracında yapılan kontrolde, sürücü koltuğunun arka cep kısmına gizlenmiş, üzerinde Osmanlıca yazıların olduğu hançer ve kını ele geçirildi.

Ele geçirilen hançer ve kını Diyarbakır Müze Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede, tarihi eserlerin 14. yüzyıla ait olduğu, hançerin 54 cm uzunluğunda ve üzerinde Osmanlıca "Ey gönül bir can için her cana minnet eyleme, mihneti dünya için bir kula minnet eyleme" yazısının olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayda, M.Ş. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber